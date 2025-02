Fotos de satélite mostram barragem de garimpo que teria rompido e afetado rio

NO INTERIOR DO AMAPÁ

Governo do Amapá enviou força-tarefa que vai apurar causas e fazer levantamento sobre impactos em famílias ribeirinhas e população de Porto Grande

Por SELES NAFES

O Governo do Amapá mobilizou, na manhã desta quarta-feira (12), uma força-tarefa para a região do rio Cupixi, no município de Porto Grande, a fim de apurar a mudança na coloração da água. O fenômeno ocorreu após o suposto rompimento de uma barragem no garimpo de São Domingos, localizado a cerca de 12 horas de barco da sede do município, mas a equipe governamental ainda não confirma o acidente relatado ontem (11) pela Prefeitura de Porto Grande. O prefeito Elielson Moraes avalia que os rios Araguari e Amapari também poderão ser afetados.

A equipe do governo é composta por representantes das Secretarias de Meio Ambiente (Sema), Saúde (Sesa), Segurança (Sejusp), Assistência Social (Seas), além do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil. O grupo atuará na investigação das causas, na contenção de possíveis danos ambientais e no suporte às comunidades locais.

As autoridades avaliam o impacto ambiental do acidente e monitoram a necessidade de envio de suprimentos, como água potável, alimentos e combustível, para a população afetada.

O Grupo Tático Aéreo (GTA) realizou um sobrevoo na área, mas as operações foram interrompidas devido às fortes chuvas e devem ser retomadas ao longo desta quarta-feira. A Prefeitura de Porto Grande foi orientada a decretar estado de calamidade pública e o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional foi acionado para prestar ajuda humanitária.

O Portal SN apurou com fontes da Agência Nacional de Mineração (ANM) que a Cooperativa de São Domingos, que opera na região, ainda aguardava a aprovação do requerimento para licenciamento de lavra. Fotos de satélite mostram a barragem ainda intacta (foto em destaque).

Abastecimento

A empresa CSA Equatorial está conduzindo análises da água para identificar a origem da alteração na coloração e informará regularmente sobre a captação de água no município.

As autoridades seguem em alerta, enquanto aguardam os resultados das investigações para determinar as próximas ações de contenção e mitigação dos danos ambientais.

A prefeitura estima que a pesca e o abastecimento de água podem ser afetados em Porto Grande, onde moram cerca de 20 mil habitantes.