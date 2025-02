Furlan recua e devolve licença a vereador que tinha mandado voltar a lecionar

Vereador Claudiomar Rosa, que é professor da rede municipal, teve a licença cancelada após fazer denúncias

Por SELES NAFES

O prefeito de Macapá, Antônio Furlan (MDB), decidiu mudar de opinião sobre o cancelamento da ‘licença’ do vereador Claudiomar Rosa (PT), que é professor da rede municipal, mas estava afastado da sala de aula. Foi publicado ontem (27) no Diário Oficial o decreto de cessão dele à Câmara Municipal.

Desde 2023, Claudiomar estava de licença. Na semana passada, o prefeito mandou cancelar o benefício e determinou que o parlamentar se reapresentasse imediatamente à Secretaria de Educação, para ser lotado em alguma escola de 1º ou 5º ano do ensino fundamental.

O vereador disse ao Portal SN que acataria a determinação com dignidade, mas que considerava o gesto uma retaliação. Nas últimas semanas, o parlamentar tem liderado a oposição na Câmara com denúncias de negligência da prefeitura, especialmente na saúde, como no caso do abandono da UBS Fluvial, que depois foi reativada após mais de um ano. Claudiomar também denunciou uso indevido de verbas da comunicação.

Após a repercussão negativa do cancelamento da licença, o presidente da Câmara, Pedro Dalua (UB), chegou a conversar com o prefeito pedindo reconsideração.

O novo decreto do prefeito define a cessão de Claudiomar para a Câmara pelo período de 12 meses, com efeitos a partir do dia 25 de fevereiro.