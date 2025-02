Futuro ‘bairro modelo’, Aeroportuário terá R$ 26 milhões para urbanização

Recursos foram garantidos pelo senador Randolfe Rodrigues após diálogos com a comunidade

Da REDAÇÃO

O presidente Luiz (PT) estará em Macapá nesta quinta-feira (13) para entregar terras da União ao Governo do Amapá, beneficiando mais de 2 mil famílias do Parque Aeroportuário, na zona norte da capital. O evento acontecerá às 11h, na Rodovia do Centenário (antiga Norte-Sul), e marca a regularização da gleba Cumaú, antiga Área J, onde os moradores viviam sob risco de despejo há anos.

A cerimônia contará com a presença do governador Clécio Luís, dos ministros Jader Filho (Cidades) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (UB), e do líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues (PT). Além da doação das terras, serão assinadas a ordem de serviço para a construção do Instituto Federal do Amapá (Ifap) em Tartarugalzinho, a transferência de glebas federais para o estado e a entrega do Residencial Nelson dos Anjos.

O senador Randolfe Rodrigues, um dos principais articuladores da regularização do Parque Aeroportuário, anunciou a destinação de R$ 26 milhões para urbanização do bairro. Segundo ele, a previsão inicial era investir R$ 10 milhões, mas após reuniões com a comunidade, o valor foi ampliado para garantir melhorias na infraestrutura e segurança do local.

Parte da comitiva presidencial já está em Macapá e a estrutura para o evento está praticamente finalizada. A expectativa é que a cerimônia marque um avanço significativo para os moradores da região, que há anos aguardavam a legalização de suas moradias e enfrentavam incertezas jurídicas quanto à posse da terra.

O Governo do Amapá também iniciou ações de melhoria na área, visando transformá-la em um bairro modelo.

“O Governo do Amapá já iniciou ações de melhoria no lugar, a princípio desatinaríamos apenas R$10 milhões, mas após as visitas e conversas com a comunidade, nos comprometemos a trazer mais dignidade e segurança para a população e vamos colocar majs R$16 milhões. Será um bairro modelo para nossa cidade”, comentou o senador.