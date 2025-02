Governo entra na briga e Justiça determina que CTMac aceite cartões do Setap

CTMac estava recusando cartões de vale-transporte expedidos pelo Sindicato das Empresas

Da SELES NAFES

A disputa sobre o novo sistema de bilhetagem eletrônica em Macapá ganhou um novo capítulo. O governo do Estado entrou no processo que discute o tema, e a Justiça determinou nesta segunda-feira (17) que a Companhia de Trânsito e Transporte do Município de Macapá (CTMac) aceite, por 60 dias, os cartões de transporte expedidos pelo Sindicato das Empresas de Ônibus do Amapá (Setap).

A polêmica começou quando a CTMac implementou um novo sistema de bilhetagem, exigindo a troca dos cartões antigos. O Setap, responsável pela emissão dos cartões anteriores, contestou a medida na Justiça, alegando que a mudança estava gerando caos no transporte público e prejuízos aos usuários.

O governo do Estado entrou no processo, argumentando que a situação impactava diretamente seus servidores, já que utiliza vales-transportes para garantir o deslocamento de funcionários públicos.

Embora tenha negado a suspensão total da troca de cartões, a juíza Alaíde de Paula, da 4a Vara Cível de Macapá, reconheceu que a mudança repentina poderia prejudicar milhares de passageiros. Com isso, determinou um período de transição de dois meses, no qual os cartões do Setap continuarão sendo aceitos no transporte público municipal.

A decisão busca garantir que os usuários tenham tempo suficiente para se adaptar ao novo sistema sem comprometer a mobilidade na capital. Enquanto isso, a Prefeitura e a CTMac devem organizar a transição para evitar novos transtornos à população.