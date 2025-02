Homem baleado com 8 tiros não resiste; suspeitos presos acusam outros indivíduos

Caso ocorreu na sexta-feira (21) na Baixada do Ambrósio, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um homem de 24 anos foi morto após ser atingido por aproximadamente oito disparos de arma de fogo na manhã desta sexta-feira (21), na Área Portuária (Baixada do Ambrósio), em Santana, a 17 km de Macapá.

A vítima, identificada como Jorran Pereira da Costa, foi socorrida e levada ao Hospital de Emergências (HE), onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar do Amapá, Jorran estava na passarela Beira-Mar quando foi atingido por tiros na cabeça, pernas e braços. Ao chegar ao local, os militares constataram que ele já havia sido transportado ao HE por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com base em relatos de populares, a PM realizou buscas na região para capturar os suspeitos do crime. Dois homens foram presos: José Douglas Quintela da Silva, conhecido como “DG”, e Ezequiel da Silva, apelidado de “Tomatinho”. Durante interrogatório, eles indicaram que os verdadeiros atiradores seriam Guilherme Henrique Bulhosa da Costa e um indivíduo conhecido como “Bradoque”.

A polícia intensificou as operações para prender os outros supostos envolvidos, mas, até o momento, não obteve sucesso. Após horas de cirurgia, a morte de Jorran Pereira da Costa foi confirmada na noite desta sexta-feira. O caso segue sob investigação.