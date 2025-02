Homem descumpre ordem judicial, desativa tornozeleira e tenta matar amigo

Ele foi capturado por agentes da 8ª DPC no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem de 33 anos, que era monitorado eletronicamente pela justiça e o sistema penitenciário foi preso pela Polícia Civil do Amapá após cometer uma série de infrações às restrições judiciais às quais estava submetido.

Ele foi capturado no Bairro do Muca, zona sul de Macapá, na terça-feira (25), por agentes da 8ª Delegacia de Polícia da Capital, em cumprimento a um mandado judicial.

De acordo com as autoridades, o homem foi detido por manter sua tornozeleira eletrônica descarregada de forma recorrente, descumprindo as regras de monitoramento. Além de ignorar o carregamento do dispositivo, ele também deixou de atender aos chamados da central de monitoramento, caracterizando desrespeito à ordem judicial e pública.

O delegado Alan Moutinho, da 8ª DPC, ressaltou que a prisão foi motivada não apenas pela falha no cumprimento das medidas judiciais, mas também pelo agravante de uma tentativa de homicídio cometida pelo indivíduo na semana anterior. Segundo a investigação, ele tentou matar um amigo, o que reforçou a necessidade da sua detenção para evitar riscos à coletividade.

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a audiência de custódia, onde a Justiça determinou que ele continue preso. A polícia não divulgou informações sobre os motivos que levaram o acusado a estar sob monitoramento eletrônico anteriormente.