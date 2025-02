Homem é morto dentro do carro pelo ex-marido de sua companheira em Macapá

Vítima de 44 anos estava com a companheira dentro do veículo

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (14) pelo ex-marido de sua companheira. O crime ocorreu em via pública, por volta das 16h30, no Bairro Amazonas, zona norte da capital do Amapá.

De acordo com informações apuradas pelo Portal SN com a polícia, o suspeito identificado como Valmir Alves Lima estava em uma motocicleta quando se aproximou da picape Montana da vítima e efetuou vários disparos.

Orenilson Passos da Silva, de 44 anos, foi atingido com pelo menos três tiros e morreu dentro do veículo, na Rua Fábio Cordeiro. Sua companheira também estava no carro, mas não ficou ferida.

O caso está sendo investigado pelo delegado Leonardo Leite, titular da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

A principal linha de investigação aponta para um crime passional.

“Ao que tudo indica, trata-se de um ex que não aceita o fim do relacionamento”, resumiu o delegado.

Buscas foram realizadas pelas polícias Civil e Militar, mas, até o fechamento desta matéria, Valmir Alves Lima não havia sido preso.

A polícia divulgou o telefone da DHPP para quem tiver informações que possam ajudar na localização do suspeito: (96) 99170-4302.