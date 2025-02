Homem é espancado até a morte por facção

Caso ocorreu numa região periférica do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem ainda não identificado foi espancado por um grupo de faccionados e acabou morrendo dentro da ambulância, a caminho do Hospital de Emergência de Macapá. O caso ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (31), em uma região periférica do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

De acordo com a PM do Amapá, a denúncia que levou equipes do 1º Batalhão até o local onde o crime ocorreu, uma área de mata no final da Avenida Saúde Pimentel Canto informou que a sessão de espancamento foi uma ordem de “disciplina” do chamado “tribunal do crime”.

vários membros da facção agrediram a vítima com pedaços de madeira, principalmente na cabeça. quando os militares chegaram ao local, a vítima ainda apresentava sinais vitais. eles acionaram uma ambulância do Samu para fazer os primeiros atendimentos e o deslocamento até o hospital. mas, a vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito ainda dentro dá ambulância.

O caso agora será investigado pela Polícia Civil.