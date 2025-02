Homem é preso vendendo drogas em frente ao HE

Na casa do acusado a polícia encontrou mais porções de substâncias entorpecentes

Por RODRIGO DIAS

No último domingo (2), uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar, efetuou a prisão de um indivíduo suspeito de tráfico de drogas em frente ao Hospital de Emergência de Macapá, localizado no centro da cidade.

A ação policial ocorreu após a equipe ser abordada por um transeunte, que relatou a presença de um homem traficando substâncias entorpecentes no local. Com base nas características fornecidas, os policiais iniciaram a busca e localizaram o suspeito, identificado como Alexandre Lima Luz, de 24 anos.

Durante a abordagem e revista pessoal, foram encontradas várias porções de substâncias entorpecentes.

Questionado sobre a existência de mais drogas, Alexandre confessou que possuía outras porções em sua residência, no bairro da Fazendinha, e indicou o endereço aos policiais.

A equipe se dirigiu até o local, onde a mãe do suspeito autorizou a entrada dos agentes. No interior da residência, Alexandre indicou onde o restante da droga estava escondido: a gaveta de um guarda-roupa.

Após a verificação, foram encontradas mais maconha e cocaína. O suspeito confirmou que o material era de sua propriedade.

Além do flagrante por tráfico de drogas, foi constatado que Alexandre Lima Luz possui antecedentes criminais pelos artigos 157 (roubo), 155 (furto) e porte ilegal de arma de fogo.

Alexandre foi preso em flagrante e encaminhado ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP) do Pacoval, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.