Homem que trancou ex-mulher e ameaçou atear fogo na casa com filha de 7 anos dentro é preso

Ordem de prisão foi cumprida por militares do 2º Batalhão da PM do Amapá na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Justiça do Amapá mandou prender um homem que trancou a ex-mulher em um quarto e ameaçou atear fogo na casa dela, com a filha de 7 anos do ex-casal dentro. O mandado de prisão preventiva contra o agressor foi cumprido nesta terça-feira (4), na zona oeste de Macapá.

Gudalberg Facundes Fernandes estava no Bairro Alvorada quando foi localizado por militares do 2º Batalhão, após informações do Serviço de Inteligência da PM do Amapá.

A Justiça já havia aplicado medidas cautelares para garantir a segurança da vítima, que, após 10 anos de um relacionamento conturbado, optou pela separação e passou a ser perseguida pelo ex-marido.

Por conta das constantes agressões, ela vinha recebendo assistência da Patrulha Maria da Penha. Aos policiais, a vítima detalhou ter sido agredida dentro de casa na manhã da última sexta-feira (31), e que horas depois, à noite, Gudalberg retornou e tentou matá-la. Na ocasião a PM foi chamada, mas ele acabou fugindo.

A mulher também contou que teve as roupas rasgadas em outra ocasião pelo acusado, e que após ser agredida com socos na nuca, ele a deixou trancada no quarto e saiu dizendo que ia incendiar a casa, com a criança que é filha do ex-casal.

Decisão judicial

Na decisão, o juiz plantonista afirmou que “é patente o desrespeito do requerido para com a vítima, tornando a vida desta um tormento na qual ela vive refém das atitudes intempestivas dele”.

“O descumprimento voluntário e inescusável da ordem jurídica encontra-se cristalino e a escalada criminosa do requerido necessita ser refreada, uma vez que vem alcançando índices cada vez mais elevados, o que demonstra a insuficiência de aplicação de medidas cautelares. Desta feita, verifico a presença dos requisitos ensejados da segregação cautelar como a garantia da ordem pública e a aplicação da lei”.

Após a prisão, o agressor foi apressando na Delegacia de Assistência à Mulher.