Idoso é condenado e preso por abusar dos netos

Ele chamava as crianças para brincar com os animais que criava em sua propriedade, no Bairro Coração, zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um idoso de 76 anos foi condenado a 11 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável após abusar sexualmente de seus três netos, crimes cometidos entre 2010 e 2016.

A prisão foi realizada na última sexta-feira (7) , pela Polícia Civil do Amapá, por meio da 8ª Delegacia de Polícia da Capital (8ª DPC), mas só foi divulgada hoje (10).

De acordo com as investigações, o avô aproveitava-se da confiança e do grau de parentesco para cometer os abusos. Ele chamava as crianças para brincar com os animais que criava em sua propriedade rural no Bairro Coração, na zona oeste de Macapá, e, nessas ocasiões, praticava os crimes.

As vítimas, uma menina e dois meninos, tinham entre 8 e 11 anos na época dos abusos. A menina, que tinha 9 anos em 2010, foi a primeira a relatar os abusos à tia, revelando que o avô a ameaçava, afirmando que mataria sua mãe e os irmãos caso ela contasse a alguém.

A tia, ao tomar conhecimento do ocorrido, começou a vigiar as crianças e descobriu que os dois meninos também eram vítimas de abusos. Diante da gravidade da situação, as crianças foram submetidas a uma avaliação psicossocial, que confirmou as vivências traumáticas decorrentes dos crimes. O relatório foi fundamental para o processo judicial que culminou na condenação do idoso.

O acusado foi localizado em sua propriedade rural. Ele foi encaminhado à audiência de custódia e, posteriormente, ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde cumprirá a pena inicialmente em regime fechado. O nome do idoso não foi divulgado pelas autoridades, que mantêm sigilo sobre a identidade das vítimas e do condenado para preservar a integridade da família.