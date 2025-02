Império do Povo promete inovações e alas coreografadas em homenagem ao grafismo Wajãpi

Agremiação do município de Santana vai fechar o primeiro dia dos desfiles, em 28 de fevereiro, no Sambódromo, retratando a cultura do povo Wajãpi.

Atual campeã do carnaval amapaense – que dividiu o título de 2024 com Piratas da Batucada – a Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo fechará o 1º dia de desfiles oficiais, na próxima sexta, 28 de fevereiro, no Sambódromo de Macapá.

Única representante do município de Santana no Grupo Especial, a Império do Povo vem para o desfile com o enredo “Kusiwa – O Caminho Desenhado Sobre a Pele”, que aborda o grafismo indígena dos povos Wajãpi, único no mundo reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Segundo o presidente da escola, Wesley Braga, o grafismo indígena Wajãpi é um tesouro amapaense. Ele afirma que a Império do Povo está preparando um espetáculo superior ao desfile do Carnaval de 2024, com alas coreografadas e inovações nas alegorias e fantasias jamais vistas no carnaval do Amapá.

A Império do Povo entra na Avenida do Samba Ivaldo Veras às 3h20. O Carnaval no Meio do Mundo é promovido pela Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), em parceria com o Governo do Amapá e o senador Davi Alcolumbre, que alocou recursos – R$ 7,5 milhões para a realização da festa popular e de fomento à economia.

Ficha técnica do enredo

“Kusiwa – O Caminho Desenhado Sobre a Pele”

Compositores: Luido, Rafael Esteves, André Félix, Tomaz Mocidade, Luiz Neto do Salgueiro e Marcinho do Pandeiro

Samba e letra

Ê Kusiwa

Wyrau bradará liberdade

Ê Ê Kusiwa

Império do Povo é Força e Coragem

Janejarâ o criador

Jimi´a puku ecoou… pra trazer a harmonia

O mal que devorava bicho e gente,

Tukã-moj foi vencida, restaurando a sintonia

A existência veio sem cor

Wyrakawa celebrou

Pintando as cores da serpente

Os ancestrais perpetuaram a tradição

O real e o invisível hoje tem a ligação

Vem, chegando os Pajés pelos igarapés

No Oiapoque, Jari e Araguari

Resguardar o equilíbrio

Preservando a terrados Wajãpi

Caminho do risco, pincéis embebidos em tinta,

Marcado no corpo e na alma da gente, contornos, misturas

A escolha reflete as vãs criaturas

Evocação do material, uso espiritual

Poder da sedução, urucum, jenipapo e carvão

Inspiração nos animais,

Jakare, Yo, Panã, Jawi

Esses são trações, matizes, cultura dos Wajãpi

Chama… da resistência ainda emana

Grafado em armas contra os Karaikõs

Sabedoria em forma de expressão, repassando, a tradição

O Império é o pintor desenhando no povo

O desejo de ser campeão de novo. (Ê Ê.)

Ordem dos desfiles

Sexta-feira, 28

1ª – 21h às 22h: Associação Cultural Embaixada de Samba Cidade de Macapá (Grupo de Acesso);

2ª – 22h35 às 23h55: Associação Recreativa Império de Samba Solidariedade (Grupo de Acesso);

3ª – 00h10 à 1h30: Escola de Samba Mocidade Independente Império da Zona Norte (Grupo Especial);

4 ª – 1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados (Grupo Especial);

5 ª 3h20 às 4h40: Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo (Grupo Especial).

Sábado, 1º de março

1ª – 21h às 22h20: Grêmio Recreativo Escola de Samba Emissários da Cegonha (Grupo de Acesso);

2ª – 22h35 às 23h55: Grêmio Recreativo Cultural Academia de Samba Unidos do Buritizal (Grupo de Acesso);

3ª – 00h10 à 1h30: Associação Universidade de Samba Boêmios do Laguinho (Grupo Especial);

4ª – 1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela (Grupo Especial);

5ª – 3h20 às 4h40: Associação Recreativa e Cultural Piratas da Batucada (Grupo Especial).