Inaugurada em junho de 2024, vigilância de zoonoses está abandonada

Unidade de Vigilância de Zoonoses custou mais de R$ 3 milhões aos cofres públicos.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) de Macapá, inaugurada em junho de 2024 pela Prefeitura, foi denunciada por moradores por estar em estado de abandono, e e pelo vereador Claudiomar Rosa (PT), que nesta quinta (13) esteve fiscalizando o local.

Lá, o parlamentar constatou que a unidade, que deveria atuar na prevenção e controle de doenças zoonóticas, encontra-se tomada pelo mato, sujeira e sem manutenção na fiação elétrica.

A denúncia partiu de um morador do Bairro Alfaville, na Fazendinha, que alertou sobre a situação precária do prédio. A equipe do vereador confirmou o abandono do local e publicou imagens nas redes sociais evidenciando o descaso da administração municipal.

O prédio foi construído com um investimento de R$ 3,35 milhões, financiado por emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues e contrapartida da Prefeitura de Macapá. A estrutura conta com 1.566,17 metros quadrados, divididos em cinco blocos e 59 ambientes, incluindo canil, gatil, sala de vacinação, laboratório e setores administrativos.

A Unidade de Vigilância de Zoonoses foi projetada para coordenar ações de prevenção e estudo de doenças como dengue, leishmaniose e raiva, além de promover educação em saúde.

No entanto, segundo o vereador Claudiomar Rosa, a situação atual transformou o espaço em abrigo para animais peçonhentos e criadouro de mosquitos da dengue.

O vereador criticou a gestão do prefeito Antônio Furlan, classificando o abandono como negligência com a saúde pública. Ele afirmou que tomará todas as medidas necessárias para cobrar providências e responsabilizar os responsáveis pela deterioração do espaço.

A Prefeitura de Macapá ainda não se manifestou sobre o abandono da unidade e o futuro do projeto.