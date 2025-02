Jovens recebem bikes e aprendem montagem em projeto de formação de atletas

Parceria entre a Equatorial e a Amcel tem apoiado o projeto Viver de Bike, do Instituto Hoffman

Por ALLAN VALENTE

Foi realizado neste sábado (15), no Estádio Glicério de Souza Marques, bairro Central de Macapá, uma ação social promovida pelo projeto Viver de Bike, que entregou 10 bicicletas a jovens moradores do bairro Nova União, no distrito de Fazendinha.

A cerimônia, que também contou com um workshop para montagem das bicicletas, é uma iniciativa do Instituto Hoffman em parceria com o grupo CEA Equatorial e a Amcel.

O Instituto Hoffman, com sede em São Paulo, tem como principal objetivo apoiar o ciclismo e contou com o apoio do Governo Federal, através do Ministério do Esporte, pela lei de incentivo 11.438/06, que permite recursos para atletas, visando desenvolver nos adolescentes a prática do mountain bike olímpico, além de incentivar a formação esportiva e cidadã, a sustentabilidade ambiental e a mobilidade urbana.

“As crianças terão durante o ano práticas do esporte, através de quatro pilares: educação no trânsito e mobilidade urbana, formação esportiva, formação profissional e preservação do meio ambiente”, explicou o treinador e organizador do evento Rodney Hoffman.

O Instituto recebeu aporte logístico e financeiro da Amcel e do grupo CEA Equatorial, que contribuiu com um volume maior de recursos, complementando o conteúdo de valores do projeto.

“Queremos agradecer as duas empresas que nos apoiaram. A Amcel, evidentemente, sendo a primeira a nos dar crédito. Mas principalmente a Equatorial, que disponibilizou um volume maior de recursos. Agradecemos igualmente à prefeitura, que cedeu o espaço para a realização do evento”, destacou o organizador do projeto.

Julie Rodrigues, supervisora de responsabilidade social da Amcel, explicou que a empresa tem dado assistência ao Instituto Hoffman desde 2023 e pretende manter a parceria com o esporte por um longo período.

“A gente tem um olhar muito especial para estes projetos. A Amcel, com certeza, tem muita alegria e satisfação em estar participando e promete continuar apoiando esse lindo projeto do Instituto Hoffman”, afirmou.

“Esse projeto começou ano passado, enquanto eu estava como secretário do Esporte. Trouxe o Instituto para Macapá com uma carta de recomendação do Ministério do Esporte através da lei do incentivo fiscal, para integrar oportunidades aos atletas, demandando recursos dos empresários locais e tornando esse projeto uma realidade”, explicou o vereador Bruno Igreja.

O instrutor e tetracampeão amapaense de ciclismo Vili Trindade, coordenador do projeto Viver de Bike, frisou a importância social e esportiva da iniciativa.

“O esporte traz saúde, felicidade, conhecimento e salva vidas. A importância desse projeto do Instituto Hoffman está na mudança de valores e ações na formação desses cidadãos. Só temos a agradecer”, concluiu o instrutor.