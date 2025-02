Licença para Petrobras na Foz do Amazonas pode sair após março, diz Ibama

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, afirmou que a licença para a Petrobras explorar petróleo na Foz do Amazonas só deverá ser emitida após março. A estatal precisa concluir a construção do Centro de Reabilitação e Despetrolização da Fauna (CRD) em Oiapoque, no Amapá, antes de obter a permissão.

Apesar da exigência, Agostinho destacou que a concessão da licença não é garantida, pois a decisão dependerá da análise técnica do órgão. A indefinição frustra a Petrobras, que esperava a liberação ainda no 1º trimestre de 2025. A diretora de exploração e produção da estatal, Sylvia dos Anjos, reafirmou que a empresa não desistirá da autorização e destacou a necessidade da exploração para a reposição de reservas.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cobrou urgência na liberação da licença e defendeu o projeto da Petrobras.

“Se esse processo não ficar na questão ideológica, o Ibama vai aprovar. Não tem motivo para não licenciar. Temos de ter sentido de urgência e de responsabilidade no licenciamento. Você não pode abrir mão de oportunidades que tem, com respeito ao licenciamento”, afirmou.

Enquanto aguarda a decisão, a Petrobras apresentou na quarta-feira (29) ao governador do Amapá, Clécio Luís (SD), a maior estrutura de ‘pronta resposta’ do Brasil para acidentes na exploração de petróleo. O projeto inclui uma sonda, 12 embarcações, três helicópteros, um Centro de Defesa Ambiental e dois Centros de Despetrolização e Reabilitação de Fauna. Um deles já opera em Belém desde 2023, enquanto o de Oiapoque deve ser concluído no primeiro trimestre deste ano.