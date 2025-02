Lula assina ordem de serviço para construção do IFAP em Tartarugalzinho

Ato ocorreu durante solenidade que também marca o repasse das terras do bairro Parque Aeroportuário ao governo do Amapá

Da REDAÇÃO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quinta-feira (13), a ordem de serviço para a construção do Instituto Federal do Amapá (IFAP) em Tartarugalzinho, município localizado a 222 km de Macapá. A iniciativa representa um marco para a educação da região, ampliando o acesso ao ensino técnico e superior.

O novo campus do IFAP atenderá estudantes de Tartarugalzinho e de toda a região dos lagos, entre eles os municípios de Amapá e Ferreira Gomes, oferecendo cursos voltados às necessidades locais. O terreno para a construção foi doado pela prefeitura.

Durante a solenidade, o prefeito Bruno Mineiro (UB) entregou ao presidente o mascote da cidade como símbolo de gratidão pelo investimento federal.

“Esse é um momento histórico para nossa população. O IFAP trará oportunidades para os jovens, impulsionando o desenvolvimento educacional e econômico do município”, afirmou o prefeito.

Além do IFAP, o presidente também assinou a transferência das terras da União onde fica hoje o bairro Parque Aeroportuário, na Rodovia do Centenário. A solenidade começou por volta das 11h, e até as 13h ainda não havia encerrado.