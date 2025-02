Mãe de menino que morreu após cair de árvore é indiciada por abandono de incapaz

Acidente ocorreu no quintal da casa da vítima, no município de Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá.

A mãe de uma criança de 9 anos que morreu após cair de uma árvore foi responsabilizada pela Polícia Civil do Amapá. O caso, ocorrido na cidade de Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá, foi concluído nesta quarta-feira (12), com o indiciamento da mulher por “abandono de incapaz com resultado morte”.

De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, o acidente ocorreu quando a criança brincava sem supervisão de um adulto no quintal de sua residência e caiu de uma árvore. Apesar da queda, a mãe não buscou atendimento médico imediato. A vítima só foi levada ao hospital dois dias depois, já apresentando dores e febre.

O estado de saúde do menino piorou progressivamente, resultando na perda dos movimentos das pernas e na necessidade de internação hospitalar. Durante a investigação, constatou-se que a mãe não seguiu corretamente as recomendações médicas e chegou a remover um gesso ortopédico sem autorização, agravando ainda mais a condição da criança.

Após uma série de procedimentos cirúrgicos, o menino não resistiu e faleceu em 20 de janeiro de 2025.

“A conduta da mãe caracteriza abandono de incapaz com resultado morte. A investigação apontou que a criança, sob a responsabilidade da mãe, foi exposta a uma situação de risco e não recebeu os cuidados necessários para evitar o agravamento de seu estado de saúde”, reforçou o delegado.

Além disso, segundo ele, o Conselho Tutelar já havia registrado denúncias anteriores de negligência contra a mãe, que frequentemente deixava os filhos sozinhos, sem a devida assistência, aumentando o risco de acidentes e outros danos.

O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público.