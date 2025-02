‘Mãe solo’, mulher de 30 anos se emociona ao ganhar pedaço de terra para morar com os 5 filhos

Amanda Gomes Pinheiro: ""Minha realidade era triste... Agora sim, vamos poder construir, viver dignamente"

Por RODRIGO DIAS

Uma história emocionante marcou a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Amapá. Amanda Gomes Pinheiro, mãe solo de 30 anos, recebeu do presidente a notícia da doação do título de posse de uma gleba de terra no bairro onde mora, o Parque Aeroportuário, na zona norte de Macapá.

A conquista não é apenas dela, mas também de seus cinco filhos, incluindo uma criança com autismo e outra em investigação médica.

Amanda contou que, ao chegar à área – quando ainda era uma invasão –, vivia com medo e insegurança, temendo que sua casa fosse derrubada. Com a intervenção dos senadores Davi Alcolumbre, Randolfe Rodrigues e do governador Clécio Luís, a regularização da área se tornou realidade.

“Minha realidade era triste… Agora sim, vamos poder construir, viver dignamente. Minhas lágrimas foram de gratidão e alívio”, disse Amanda, emocionada.

Doação de glebas

Durante a visita ao Amapá, Lula anunciou a doação de glebas para o estado, incluindo a Gleba Cumaú (Área J), localizada no bairro Parque Aeroportuário, em Macapá. A doação, aguardada há mais de 35 anos, representa um marco para a regularização fundiária e urbanização da região.

A entrega das glebas permitirá melhorias na estrutura de saneamento e urbanização, beneficiando diretamente os moradores do bairro. O momento foi marcado por festa e emoção, com moradores expressando gratidão pela conquista.

Dona Maria dos Santos, de 64 anos e mãe de quatro filhos, foi uma das mais de 2 mil famílias contempladas. “É muita felicidade pra nós, que não tínhamos onde morar. Deus olhou pra gente e fez essas pessoas nos abençoarem com nossa sonhada terra. Vou poder viver em paz”, comemorou.

Em seu discurso, Lula destacou o combate à desigualdade e o compromisso com a população carente. “Quem está na Presidência da República não é o Lula, são vocês. Estamos trabalhando pensando principalmente nos mais pobres. Tenho um compromisso com vocês e com minha mãe: a verdade vai vencer. Vamos garantir mais saúde, educação, moradias e condições dignas para o Brasil e para o povo do Amapá”, afirmou.

O senador Davi Alcolumbre ressaltou que a regularização fundiária garantirá segurança jurídica aos moradores, permitindo que invistam em suas terras e moradias sem medo de remoções ou entraves burocráticos. “Além disso, o Estado poderá implementar melhorias urbanas, como pavimentação, saneamento básico e energia elétrica, elevando a qualidade de vida e reduzindo desigualdades”, explicou.

O governador Clécio Luís destacou que o Parque Aeroportuário será um bairro modelo da capital. “Mais do que uma questão burocrática, trata-se de um ato de justiça para milhares de famílias que há décadas vivem na incerteza. Agora, poderão construir um futuro mais digno e próspero”, afirmou.

Desenvolvimento econômico

A assinatura de cinco termos de cessão de direitos e doação das terras da União – incluindo as glebas Uruguinha, Rio Pedreira, Tucunaré, Aporema e Matapi – garante mais segurança jurídica para pessoas físicas e empreendedores da região. Com a regularização, será possível acessar linhas de crédito e financiamentos federais, como o FNO (Fundo Constitucional de Financiamento do Norte), pouco utilizado até então devido à falta de regularidade na posse das terras.