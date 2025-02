Mães denunciam falta de professores no 1° dia de aula em escolas de Macapá

Em diversas escolas da cidade, a ausência de docentes impediu que crianças tivessem acesso às aulas.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Mães de alunos da rede municipal de ensino de Macapá denunciaram a falta de professores já no primeiro dia de aula, nesta segunda-feira (10). Em diversas escolas da cidade, a ausência de docentes impediu que crianças tivessem acesso às aulas.

Na Escola Municipal Sandra Lobato, localizada no bairro Ilha Mirim, zona norte da capital, uma mãe, que preferiu não se identificar, gravou um vídeo relatando que seu filho, aluno do segundo período, não teve aula devido à falta de professor.

Ela expressou preocupação com a situação, afirmando que o mesmo problema ocorreu no ano passado e cobrando uma solução do prefeito e da gestão municipal.

“Então, prefeito, o senhor tome uma providência a respeito disso porque nossos filhos precisam estudar. O senhor está ficando ciente disso porque estou lhe informando”, desabafou.

Na zona sul da cidade, na Escola Municipal Wilson Malcher, no bairro das Pedrinhas, a situação se repetiu. Luana Boás, mãe de um aluno, também usou as redes sociais para relatar que não há previsão para a normalização das aulas e que foi orientada a comparecer diariamente à escola para verificar se haverá aula.

“Acordei 6h da manhã, arrumei minha criança pra ir pra escola (…) Chegando lá, não tem professor, simplesmente, e não tem nem previsão”, reclamou.

A falta de professores no primeiro dia do ano letivo levanta questionamentos sobre a organização do sistema educacional e o cumprimento do direito à educação. Nas redes sociais, muitas mães relataram o mesmo problema em diferentes bairros da capital amapaense.

Recentemente, profissionais da educação do município realizaram uma manifestação em frente à prefeitura, cobrando o repasse de recursos para a merenda e a manutenção das escolas.

As famílias esperam que as autoridades tomem medidas urgentes para solucionar o problema e garantir que as crianças tenham acesso ao ensino de qualidade.

A Prefeitura de Macapá ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto.