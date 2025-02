Maior templo adventista do Norte abre as portas: ‘todos bem-vindos’

Igreja da Faama foi inaugurada nesta quinta (6) em Benevides, a 36 km do centro de Belém, por lideranças mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Depois de 15 anos de sonho, foi entregue ontem (6) a Igreja da Faama, o maior templo adventista da Região Norte do Brasil. A santuário fica dentro do complexo da Faculdade Adventista da Amazônia, no município de Benevides, a 36 km do centro de Belém (PA).

Dirigentes da igreja na América do Sul e até da direção mundial da IASD participaram da cerimônia de inauguração, que também marcou a entrega do “Luzeiro”, a lancha que transportou evangelistas médicos americanos que iniciaram o trabalho missionário na região, no início da década de 1930.

O Portal SN conversou com o pastor Josué Almeida, ex-líder da Igreja Central de Macapá e atual pastor da Igreja da Faama.

Quais inspirações para o design do templo?

O projeto foi concebido pelo arquiteto André Veneziano, que se inspirou na Amazônia, na mata, as chuvas, o criacionismo (Deus como criador do universo e do homem). A história, o legado, o respeito. A missão, os pioneiros, a coragem. Uma Igreja com beirais, um teto amadeirado e visão da mata. Um museu, um centro de pesquisa. O estudo teológico, sendo ensinado em um andar acima, coroando a história Adventista. Entre os prédios uma conexão do estudo à prática em amar o próximo.

Quanto tempo levou a construção do templo?

A construção do templo é um sonho de 15 anos, tempo de fundação da Faama.

Qual a capacidade de público?

1,6 mil pessoas confortavelmente acomodadas.

Se houvesse um ranking de templos grandes, este estaria entre os maiores da região?

É a maior Igreja Adventista do Sétimo Dia do Norte do Brasil

Por que foi importante construi-lo?

Agora podemos dizer que o complexo (Faama) está perfeito, pois já temos a igreja logo na entrada do campus. Ouça mais.

Como foi a programação de inauguração?

Contamos com os líderes de todas as instâncias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Além dos líderes locais e regionais, também tivemos a presença do Pr. Stanley Arco, presidente da igreja para a América do Sul, e do Pr. Ted Wilson, presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi feito o corte da fita abrindo a igreja ao público, cerca de 1,3 mil pessoas, e lá dentro foi realizado o primeiro culto, tendo como orador o Pr. Ted Wilson. Também foram entregues lembranças aos convidados especiais e as chaves da nova igreja foi simbolicamente repassada ao pastor da igreja (Pr. Josué de Almeida), ao Pr. José Prudêncio Jr. (Diretor Geral da Faama) e ao Pr. Andrés Gomes, Pastor Jovem da igreja. Juntamente com a igreja também foi inaugurada a nova sede do Salt (Seminário Latino Americano de Teologia) da Faama.

O barco Luzeiro que agora está no museu da Faama é o mesmo que foi usado pelos pioneiros?

É o original, a primeira lancha Luzeiro foi resgatada, reformada e essa semana voltou às águas da Baia do Guajará. Estará permanentemente na intercessão entre a igreja e o Salt

O que é o Salt?

Seminário Latino Americano de Teologia. O curso agora sai do centro onde funcionam os outros cursos de nível superior e passará a ficar ao lado da igreja. A ideia é que os pastores em formação olhem para igreja como a mantendora-mor e a quem eles vão servir em nome de Deus.

O que significa para você e a comunidade adventista este feito de construir um templo tão grandioso e dedicado a Deus?

Como pastor da igreja e da comunidade da Faama, a construção do templo marca uma mudança de chave quanto ao serviço missionário. Nos faz voltar nossos olhos tanto para dentro, mas também para fora do campus, para ser uma igreja mais voltada para a realidade e as necessidades das comunidades circunvizinhas, e um programa de discipulado e evangelização mais forte ainda. Uma igreja que ESTUDE a Palavra, que VIVA a Palavra e que ENSINE a Palavra.