Mais de 100 mil estudantes voltam às aulas nas 376 escolas da rede estadual

Amapá dará início ao ano letivo de 2025 a partir da próxima quarta-feira (12), nos 16 municípios do estado.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O ano letivo de 2025 na rede estadual de ensino do Amapá terá início na próxima quarta-feira, 12 de fevereiro. Cerca de 110 mil estudantes retornarão às atividades escolares nas 376 unidades distribuídas pelos 16 municípios do estado.

A retomada das aulas será feita de maneira gradual nas escolas de ensino regular, enquanto as instituições que atendem comunidades indígenas e modulares seguirão calendários específicos, adaptados às suas necessidades.

Para garantir o bom funcionamento das escolas, todas as unidades passaram por manutenção, limpeza e organização. Além disso, foi realizado um alinhamento pedagógico com os profissionais da educação para planejar o período letivo e aprimorar as estratégias de ensino.

Outro ponto de destaque é o reforço na equipe de educação. Os 482 novos servidores que tomaram posse em dezembro de 2024 concluíram o curso de formação e iniciarão suas atividades neste ano letivo, contribuindo para a melhoria do atendimento aos estudantes.

A secretária de Estado da Educação, Sandra Casimiro, ressaltou o compromisso do governo estadual com a infraestrutura escolar e a qualidade do ensino.

“Estamos todos muito ansiosos para esse retorno. Temos trabalhado de forma intensa na infraestrutura da educação amapaense e nossas escolas estão preparadas para mais este ano letivo”, afirmou.