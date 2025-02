Maracatu da Favela leva a poesia de Joãozinho Gomes em verde e rosa para a avenida do samba

A 'Verde e Rosa' será quarta a desfilar, no dia 1º de março, no Sambódromo de Macapá.

A Maracatu da Favela quer transformar a Avenida Ivaldo Veras em um grande poema visual e sonoro, onde cada ala, alegoria e batida da bateria irá contar a história de um grande poeta e músico amapaense e sua forma única de retratar a Amazônia.

Com “Amazonizar: O Olhar do Poeta Joãozinho Gomes em Verde e Rosa”, a Favela homenageia um dos maiores nomes da literatura e da música amazônica, cujo olhar sensível traduz a essência da Região em versos e canções.

“Amazonizar” significa vestir a alma com as cores da floresta, sentir o pulsar dos rios e respeitar as raízes culturais e os povos da região. A Amazônia será o palco, a poesia será o enredo, e o verde e rosa iluminarão a avenida em uma noite de emoção e encantamento.

A Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela desfila na madrugada do dia 1º de março. Será a 4ª escola a se apresentar no Sambódromo de Macapá na segunda noite. “verde e rosa” do Amapá é do especial.

Ficha técnica do enredo

“Amazonizar: O Olhar do Poeta Joãozinho Gomes em Verde e Rosa”.

Compositores: Adelson Branco, Darllan Ribeiro, Flavinho Bento, Erick Boaventura e Tayson Tyassu.

Samba e letra

Brilho…

No coração da Pérola Azulada

O despertar de um novo ser

Pra fazer história no caminho

Um paraoara, fruto de juçaras

Formoso em “seduzência”, essência

Do Brasil original pra descrever

Um mundo sem igual

Flecha que passa, protegendo meu iglu

Futuro do presente no jeito tucuju

Terra minha amada, tom de favela!

Teu verde aflora rosas por dentro

Os poemas sentinelas

Declamo como bom exemplo

Melhor ter mão presa em cumbuca

Que por mal de amor virar estrela

Areia, areia,

“Natalina falou”, “Natalina falou” tem cantador

E encanto de cantadeira

No toque a Maracatu chamou

Mão de couro nagô, pro batuque na senzala

Pra convenção dos aflitos resistir

Roda saia, Madalena se “espáia”

Vem ver poesia no horizonte é pergaminho

Transbordar amor é o destino

Fiel guerreira é nossa paixão

Amazonizaremos sim

Quem avistar essa imensidão

A Favela…Vai Favelar

No olhar Joãozinho Gomes amazonizar

Nesse rio mar de emoção

A maré alta são os versos na canção.

Ordem dos desfiles

Sexta-feira, 28

1ª – 21h às 22h: Associação Cultural Embaixada de Samba Cidade de Macapá (Grupo de Acesso);

2ª – 22h35 às 23h55: Associação Recreativa Império de Samba Solidariedade (Grupo de Acesso);

3ª – 00h10 à 1h30: Escola de Samba Mocidade Independente Império da Zona Norte (Grupo Especial);

4 ª – 1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados (Grupo Especial);

5 ª 3h20 às 4h40: Associação Recreativa Escola de Samba Império do Povo (Grupo Especial).

Sábado, 1º de março

1ª – 21h às 22h20: Grêmio Recreativo Escola de Samba Emissários da Cegonha (Grupo de Acesso);

2ª – 22h35 às 23h55: Grêmio Recreativo Cultural Academia de Samba Unidos do Buritizal (Grupo de Acesso);

3ª – 00h10 à 1h30: Associação Universidade de Samba Boêmios do Laguinho (Grupo Especial);

4ª – 1h45 às 3h05: Grêmio Recreativo Escola de Samba Maracatu da Favela (Grupo Especial);

5ª – 3h20 às 4h40: Associação Recreativa e Cultural Piratas da Batucada (Grupo Especial).