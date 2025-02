Menina abusada desde os 7 anos denuncia vizinho após participar de palestra em escola

Caso ocorreu no município de Ferreira Gomes, a 140 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio da Delegacia de Polícia de Ferreira Gomes, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 50 anos, acusado de estuprar a vizinha de 14 anos desde que ela tinha 7. A prisão ocorreu na manhã de segunda (24).

Segundo o delegado Felipe Rodrigues, a vítima procurou as autoridades após participar de uma palestra sobre abuso sexual na escola, onde reconheceu as situações de violência que sofria desde a infância. A partir da denúncia, a Polícia Civil iniciou as investigações e solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi concedida pela Justiça.

O suspeito foi localizado e detido na comunidade de Paredão, sendo conduzido à unidade policial para os procedimentos legais. Durante o interrogatório, o investigado negou as acusações.

De acordo com relatos de testemunhas, o homem costumava rondar a casa da vítima, adotando comportamentos suspeitos e intimidadores. Essa conduta reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a segurança da vítima e o andamento das investigações.

A Polícia Civil segue investigando o caso para reunir mais provas e esclarecer todos os detalhes dos abusos. O suspeito permanece à disposição da Justiça.