Menina de 11 anos é ferida por arraia na orla de Macapá

Incidente ocorreu enquanto a criança procurava conchinhas na orla de Macapá, próximo ao Trapiche Eliezer Levy, no Rio Amazonas.

Por RODRIGO DIAS

Uma menina de 11 anos foi ferida no pé direito por uma arraia enquanto procurava conchinhas na orla de Macapá, próximo ao Trapiche Eliezer Levy, no Rio Amazonas. O incidente ocorreu na tarde desta terça-feira (6), por volta das 15h.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a vítima, Aline Barbosa Vasconcelos, estava acompanhada de outras quatro crianças no momento do acidente, próximo à estátua de São José. Apesar do susto, ela permaneceu consciente e orientada, conseguindo se comunicar e caminhar com auxílio.

A menina foi socorrida e levada ao hospital mais próximo, onde recebeu atendimento médico. O ferimento foi limpo e tratado com curativos. Ela passa bem, apesar do ocorrido.

Recomendações

Autoridades e especialistas em vida marinha alertam os banhistas para adotarem precauções ao entrar na água, como usar calçados de proteção e evitar áreas onde arraias costumam se concentrar. É importante lembrar que esses animais se defendem caso se sintam ameaçados.