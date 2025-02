Ministério Público investiga falta de professores na rede municipal de Macapá

Nas redes sociais, mães fizeram desabafos sobre a situação

Por SELES NAFES

O Ministério Público do Amapá instaurou um procedimento para apurar a carência de professores nas escolas municipais de Macapá. A iniciativa, conduzida pelo promotor Iaci Pelaes, foi motivada por denúncias de pais e responsáveis que relataram a ausência de docentes no início do ano letivo.

No último dia 10 de fevereiro, o Portal SelesNafes.Com publicou uma reportagem destacando o desabafo de mães de alunos matriculados em instituições de ensino nas zonas norte e sul da capital. Segundo a matéria, na Escola Municipal Sandra Lobato, situada no bairro Ilha Mirim, uma mãe relatou que seu filho, do segundo período, não teve aula devido à falta de professor.

Situação semelhante ocorreu na Escola Municipal Wilson Malcher, no bairro das Pedrinhas, onde outra mãe afirmou que não havia previsão para o início das aulas e que foi orientada a retornar diariamente para verificar a disponibilidade de professores.

O promotor Iaci Pelaes cita a reportagem na portaria de instauração do procedimento para investigar as causas da ausência de docentes e as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Educação para solucionar o problema. O procedimento busca garantir o direito à educação e assegurar que os alunos não sejam prejudicados pela falta de profissionais nas salas de aula.

A falta de professores no primeiro dia do ano letivo gerou preocupação entre pais e responsáveis, que cobraram providências. Até o momento, a Prefeitura de Macapá não se pronunciou oficialmente sobre o caso.