Morador popular do Araxá é morto em assalto e adolescentes são apreendidos

Crime ocorreu no fim de semana no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá. Vítima era muito conhecida e querida na comunidade.

Por OLHO DE BOTO

Dois menores de 15 e 16 anos foram apreendidos pelos militares do 1º Batalhão, na manhã deste domingo (23), suspeitos de participação na morte de Elisvelton Lopes de Freitas, conhecido como ‘Debinho’, assassinado com um tiro no abdômen ao reagir a um assalto cometido por quatro indivíduos na noite de sábado (22), no Bairro Araxá, zona sul de Macapá. A vítima era bastante conhecida e querida na comunidade, que lamentou a morte do morador.

Depois de várias incursões por provas que pudessem identificar os autores do crime, os policiais chegaram a casa do principal suspeito, também no Araxá. Lá, ao ser apreendido na frente da mãe, os militares disseram que ele confessou o crime e indicou o endereço de um dos comparsas.

O segundo acusado foi localizado nas proximidades. No forro da residência dele, os militares acharam um revólver calibre 38, que pode ser o mesmo usado no latrocínio. Ele mostrou onde morava um terceiro indivíduo, que não foi encontrado. Já o 4º suspeito não foi identificado.

A dupla foi levada para a delegacia especializada e o caso agora segue sob investigação da Polícia Civil do Amapá.

O crime

O latrocínio ocorreu por volta de 20h e, de acordo com apurações da PM, as vítimas estavam em uma mercearia quando quatro criminosos, sendo três deles encapuzados, chegaram anunciando o assalto e atirando para cima.

Além de dinheiro e celulares de clientes, os bandidos roubaram toda a renda do caixa e, na fuga, Debinho teria jogado um banco de madeira em direção a um dos assaltantes, momento em que foi atingido por um disparo no abdômen. O morador morreu em seguida no hospital de emergências.

Nota de pesar da comunidade

O Bairro do Araxá está de luto. Perdemos de forma injusta e dolorosa um de nossos moradores mais queridos, Elias, conhecido por todos como Debinho. Sua alegria, seu jeito divertido e sua energia contagiante tornavam qualquer ambiente mais leve. Ele conhecia e era amado por muita gente, sempre trazendo sorrisos por onde passava.

Hoje, a tristeza toma conta de todos nós. A dor da sua partida é imensa, e a injustiça desse adeus repentino nos revolta. Debinho fará muita falta, mas seu legado de amizade e alegria permanecerá vivo em nossas lembranças.

Que Deus o receba em paz. Aos familiares e amigos, toda nossa solidariedade neste momento de dor.