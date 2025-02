Mulher de Recife extorquiu jovem de Macapá com ‘golpe do X-9’, diz polícia

Caso foi investigado pela Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio do Amapá.

A Polícia Civil do Amapá concluiu, nesta sexta-feira (7), um inquérito que investigou um caso de extorsão, no qual uma jovem de 21 anos, moradora de Macapá (AP), foi ameaçada e forçada a transferir dinheiro para uma criminosa de Recife (PE).

O crime, ocorrido em novembro de 2024, foi investigado pela Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio (DECCP). As investigações revelaram que a vítima foi ameaçada de morte e obrigada a realizar transferências bancárias após ser falsamente acusada de ser informante da polícia – a chamada “X-9”, no jargão do crime organizado.

A vítima passou a receber ligações e mensagens de supostos integrantes de uma facção criminosa. Os golpistas afirmaram que ela teria “dedurado” informações à polícia sobre atividades criminosas e que, por isso, seria executada. Para garantir sua segurança e a de sua família, os criminosos exigiram dinheiro.

Com medo das ameaças, a jovem realizou duas transferências bancárias, totalizando R$ 2.660,00.

Após efetuar os pagamentos, a vítima começou a desconfiar do golpe ao receber um vídeo falso e novas exigências financeiras. Diante da situação, procurou a polícia para relatar o caso.

A partir da análise bancária, a titular da conta que recebeu os valores foi identificada como uma mulher de 23 anos, residente na capital pernambucana. Durante as investigações, a suspeita foi intimada duas vezes, mas não compareceu para prestar esclarecimentos.

Com base nas provas obtidas, que incluem rastreamento bancário e investigações telemáticas, a Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou a suspeita pelo crime de extorsão. O caso agora segue para o Poder Judiciário, que tomará as medidas cabíveis contra a acusada.