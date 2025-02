Mulher é flagrada transportando tracajás vivos e ‘embalados’ com fitas adesivas

Flagrante ocorreu em uma embarcação no Porto do Grego, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher foi flagrada transportando ilegalmente dois quelônios vivos da espécie tracajá em uma embarcação no município de Santana, no Amapá. Os animais estavam dentro de uma sacola de viagem e envoltos em fitas adesivas que impediam sua mobilidade.

A ação ocorreu durante a operação Defeso Seguro, realizada pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amapá no Porto do Grego. A passageira identificada como Edna Oliveira Esquerdo estava a bordo da embarcação N/M São Bartolomeu, que faz a linha Santana-AP/Santarém-PA.

Ao ser abordada, Edna afirmou que capturou os animais na região do rio Guajará, em Porto de Mós (PA), e que pretendia entregá-los como presente a um familiar. No entanto, a captura, transporte e posse de animais silvestres sem autorização são crimes ambientais.

Os jabutis foram levados ao Batalhão Ambiental para os primeiros cuidados e, posteriormente, serão encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do IBAMA. Já a infratora foi conduzida ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP) de Santana, onde prestou esclarecimentos e foi submetida às medidas legais cabíveis.

A operação Defeso Seguro reforça a fiscalização contra crimes ambientais e o tráfico de animais silvestres na região, visando a preservação da fauna amazônica. A Polícia Militar alerta que denúncias sobre esse tipo de crime podem ser feitas anonimamente, ajudando a combater a exploração ilegal da biodiversidade.