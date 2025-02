Mulher é presa em balsa no Amapá transportando 7 kg de crack em máquina centrífuga

O flagrante ocorreu na tarde desta segunda-feira (10), em frente à praia de Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Policiais civis do Amapá interceptaram uma embarcação no meio do Rio Amazonas, em Macapá, e prenderam uma passageira que transportava mais de 7 kg de crack dentro de uma máquina de lavar centrífuga. O flagrante ocorreu na tarde desta segunda-feira (10), em frente à praia de Fazendinha, na zona sul de Macapá.

A balsa da linha Pará-Amapá havia saído de Belém e já navegava próxima ao destino final, a cidade de Santana, quando foi abordada por investigadores da Delegacia de Narcóticos (Denarc) em uma lancha da Polícia Civil. A operação teve apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Os agentes encontraram os pacotes de drogas escondidos entre a carcaça e as peças da centrífuga, pregados com fita adesiva. A investigada Maria Eduarda Viana Teles, de 20 anos, assumiu o crime e contou ao delegado Kleyson Fernandes que estava desempregada. Ela recebeu R$ 5 mil pelo transporte ilícito até Santana, mas não revelou nomes de outros envolvidos.

Agora, a investigação busca identificar os demais traficantes ligados ao esquema. Segundo o delegado, a droga tinha como destino o crime organizado.

“Estamos com outras investigações em andamento afim de identificar as rotas fluviais do tráfico de drogas que desaguam aqui no Amapá. Sabemos que a maioria das tentativas do tráfico ocorre entre Macapá e Santana, mas também estamos atentos a outras regiões, como o Vale do Jari e Oiapoque”, revelou o delegado.

Maria Eduarda, que é macapaense e não tinha antecedentes criminais, foi indiciada por tráfico de drogas e segue sob custódia da Polícia Civil, aguardando decisão da Justiça. O namorado dela foi preso há 5 meses pela Narcóticos, pelo mesmo tipo de crime.