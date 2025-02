Mulheres são presas após desembarcar com drogas em porto de Santana

Apreensão e prisões ocorreram a 17 km de Macapá.

Duas mulheres, de 35 e 39 anos, foram presas em flagrante na quinta-feira (20) ao desembarcarem com drogas na área portuária de Santana. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) e faz parte das operações de combate ao tráfico interestadual de drogas. Os nomes das suspeitas não foram divulgados pelas autoridades.

De acordo com as investigações, a mulher de 39 anos era tripulante de uma embarcação que faz a rota Belém-Macapá. No momento da prisão, ela realizava a entrega dos entorpecentes para a outra suspeita, de 35 anos, que estava na entrada do porto em um carro.

A polícia divulgou um vídeo no qual aparece um agente abrindo um embrulho com papel de presente, dentro estava um tablete de drogas com um adesivo por dentro escrito “Pure”. Contudo, as autoridades não informaram quanto pesou a quantidade apreendida.

As suspeitas foram autuadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. O delegado Kleyson Fernandes ressaltou que a prisão aconteceu no exato momento da entrega dos entorpecentes, evidenciando o trabalho eficaz da polícia.

A polícia também identificou que o companheiro da tripulante já havia sido preso em dezembro de 2024 pela DENARC, com mais de 10 quilos de cocaína.

Denúncias

A população pode contribuir com denúncias anônimas e sigilosas pelo número (96) 98141-4161.