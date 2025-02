Na abertura do ano legislativo, Clécio presta contas e projeta entregas para 2025

Mensagem anual de abertura do ano, ocorreu durante a Sessão Inaugural da 9ª Legislatura do Amapá.

O governador do Amapá, Clécio Luís, apresentou, nesta quarta-feira (5), a mensagem anual de abertura do ano legislativo, durante a Sessão Inaugural da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado (Alap). No discurso, ele fez um balanço das ações de governo nos últimos dois anos e projetou grandes entregas para 2025.

O governante destacou que a gestão trabalhou para destravar a máquina pública, garantindo segurança política, jurídica e institucional, sempre com foco no crescimento econômico sustentável e na melhoria da qualidade de vida da população.

O documento apresentado por Clécio à Assembleia contém 87 páginas e detalha os avanços da gestão, além das principais medidas previstas para o futuro. Durante o discurso, ele leu trechos do material e comentou sobre os investimentos e melhorias em áreas essenciais.

Clécio afirmou que 2025 será um ano de grandes entregas estruturais para o Amapá. Entre os destaques para este ano, estão a conclusão do novo Hospital de Emergências, ampliação da educação em tempo integral, investimentos na segurança pública e novas ações para fortalecer o setor produtivo e o turismo.

A deputada Alliny Serrão, presidente da Assembleia Legislativa, destacou o papel do parlamento na construção de um estado mais justo e próspero. Ela reforçou o compromisso com a transparência e a independência entre os Poderes, ressaltando a importância da colaboração entre o Legislativo e o Executivo para garantir avanços à população.

Saúde

Em 2024, o estado destinou R$ 1,9 bilhão para programas de saúde, um aumento de R$ 100 milhões em relação a 2023. Mais de 5 milhões de atendimentos foram realizados na rede pública, incluindo 6.546 cirurgias, um aumento de quase 70%.

Novos leitos foram entregues no Hospital da Criança e do Adolescente (94 leitos e 16 de UTI) e no Hospital Mãe Luzia (32 leitos de UTI neonatal), reduzindo a mortalidade infantil em 11,26%. A triagem neonatal foi reestruturada e mais de 8 mil Testes do Pezinho foram realizados. O Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima iniciou reformas e entregou 62 novos leitos cirúrgicos.

Educação

Foram investidos R$ 1,9 bilhão, um aumento de 27% em relação a 2023. Ainda segundo o governador, 53 escolas passaram por reformas e ampliações ao longo de 2024. O Amapá destinou R$ 88 milhões à capacitação de professores e ao monitoramento da alfabetização. A fluência em leitura alcançou 55%, superando a meta nacional prevista para 2025. O IDEB estadual cresceu de 3,6% para 4,8%, um avanço de 33%. A Universidade do Estado do Amapá (UEAP) recebeu R$ 58,8 milhões e contratou 110 novos docentes.

Turismo e cultura

O setor turístico teve um crescimento de 23,2% em 2024, com 38,9 mil turistas internacionais. Foram investidos R$ 72 milhões na cultura, incluindo a reinauguração do Centro de Educação Profissional em Artes Visuais e reformas em espaços culturais.

Segurança Pública

O governo investiu R$ 124,7 milhões na segurança do estado, com apoio do Ministério da Justiça. O efetivo policial aumentou em 2.050 novos profissionais, um crescimento de 30%.

Os homicídios caíram 28,71%, os latrocínios diminuíram 69,23%, e os feminicídios foram reduzidos em 50%. Macapá e Santana tiveram queda de 35,86% e 40,54% nas ocorrências violentas, respectivamente.

Com isso, o Amapá foi o segundo estado do país com maior redução de mortes violentas, salvando 111 vidas em 2024.