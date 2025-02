Nelson dos Anjos: governo entrega residencial nesta quinta em Macapá

O conjunto habitacional homenageia o ex-boxeador e promove transformação social no Bairro Congós.

Da REDAÇÃO

Está tudo certo para ocorrer na próxima quinta-feira (13) a entrega do Residencial Nelson dos Anjos, localizado no bairro Congós, zona sul de Macapá, após 18 anos de obra.

O evento contará com a presença do governador do Amapá, Clécio Luís, e do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, que viabilizou os recursos federais para a obra.

Neste mesmo dia, o presidente do Brasil, Lula da Silva (PT), estará no Amapá, mas não participará da cerimônia de inauguração do habitacional, por conta de outras agendas no Estado do Pará, no mesmo dia.

O Residencial Nelson dos Anjos é fruto da primeira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC I), do Governo Federal, com investimento total de R$ 33 milhões, provenientes de recursos federais e contrapartida do Tesouro Estadual.

O conjunto habitacional é composto por 282 unidades, sendo 272 apartamentos e 10 casas, e conta com infraestrutura completa, incluindo dois centros de convivência, quadra poliesportiva, academia ao ar livre, saneamento básico, rede de água e energia elétrica, pavimentação, paisagismo e acessibilidade.

Os beneficiários foram selecionados pelo Governo do Estado com base em critérios nacionais, priorizando famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem em uma área de preservação ambiental (APA) no próprio bairro Congós. O sorteio das unidades ocorreu no dia 31 de janeiro.

Ícone do esporte

O Residencial leva o nome de Nelson dos Anjos, ex-boxeador amapaense falecido em 2024, reconhecido por seu legado no bairro Congós. Nelson não apenas ensinava a arte do boxe, mas também valores como disciplina, perseverança e cidadania. Seu projeto social, “Formando Campeões”, formou atletas de destaque nacional, como Juscelino Pantoja (tricampeão brasileiro juvenil), Lyvia Carla (ex-integrante da seleção brasileira) e Otávio Luz (bicampeão brasileiro).

Em homenagem ao seu trabalho, o Residencial contará com uma academia de boxe destinada à continuidade do projeto, agora liderado pelo filho de Nelson, que segue levando adiante o legado do pai.