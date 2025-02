No dia em que receberia apartamento, ex-segurança é achado enterrado

Denis Cardoso receberia hoje (13) um apartamento no habitacional Nelson dos Anjos, localizado no Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O corpo de um ex-segurança da Assembleia Legislativa do Amapá foi encontrado enterrado em uma área de mata, na tarde desta quinta-feira (13), dia em que receberia um apartamento no habitacional Nelson dos Anjos, localizado no Bairro Congós, na zona sul de Macapá. A cerimônia de entrega iniciou no momento em que a Polícia Cientifica fazia a remoção e identificou o corpo.

O cadáver de Denis Cardoso, de 47 anos, estava em uma cova rasa, a 1 km de sua casa, situada em uma área de invasão pertencente ao Exército Brasileiro, com acesso por uma ponte da Avenida Raimundo Machado, no Congós.

A Polícia Científica revelou à reportagem que a vítima estava com o pescoço quebrado e o polegar da mão direita decepado. Manchas de sangue e objetos espalhados pelo chão da casa de Denis indicam que o crime ocorreu dentro do imóvel.

Os trabalhos da perícia foram acompanhados pelo delegado Geral da Polícia Civil, César Vieira, e uma equipe de investigadores da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), sob o comando do delegado Leonardo Leite, que a princípio acredita em latrocínio, já que a motocicleta e o celular de Denis não foram achados.

A vítima morava só e era muito querida por moradores da região, onde costumava evangelizar e lutar pelos direitos da comunidade. Ele era uma liderança.

A polícia foi chamada depois que parentes encontraram a porta da casa fechada, mas com o cadeado aberto, foi então que uma equipe da Rotam começou as buscas e horas depois achou o corpo, com a ajuda de um cão.

A namorada compareceu à cena do crime e disse que ainda falou com a vítima na noite anterior.

As diligências em buscas de provas que possam elucidar o caso continuam. Até o momento, ninguém foi preso.