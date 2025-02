O ‘enredo’ de Rogério: da tragédia em acidente de alegoria ao amor incondicional pelo carnaval

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

A vida de Joelson Rogério da Silva Santos, 48 anos, parece um enredo de carnaval: uma história marcada por desafios, superação e muita paixão pela folia. A imagem dele irradiando alegria durante os ensaios técnicos no Sambódromo de Macapá, viralizou e emocionou a todos os amantes da festa popular no Amapá.

E como num desfile de escola de samba, por trás do sorriso contagiante há uma história de superação e amor pela vida que inspira quem a conhece.

Em 11 de março de 2006, um sábado fatídico, Joelson sofreu um acidente que mudaria sua vida para sempre. Enquanto trabalhava na retirada de uma alegoria da Universidade de Samba Boêmios do Laguinho, no antigo barracão localizado onde hoje fica a UPA da zona sul, ele foi atingido por uma descarga elétrica de 13.800 volts.

“Lembro das pessoas, mas na hora do acidente, só me vem à mente uma explosão muito grande”, relata Joelson, que ficou oito dias em coma.

Aos poucos, as memórias daquele dia voltaram, mas, apesar da perda das pernas, ele afirma que o acidente não o derrotou.

Joelson não se deixou abater. Hoje, ele é vice-presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência e presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Amapá. Além disso, atua como jogador de basquete em cadeira de rodas pela seleção do estado.

“Somos eficientes, somos competentes e, aos poucos, estamos assumindo grandes cargos na sociedade amapaense”, diz, destacando sua luta contra o preconceito.

A fé, o amor pelos filhos e o apoio da família são os pilares que sustentam Joelson.

“Sinceramente, tinha tudo para odiar, mas falei para minha médica que faria do meu acidente a minha nova história de vida”, revela.

Sua paixão pela Boêmios do Laguinho também é um capítulo à parte.

“Plantei a semente do amor sobre a Boêmios. É tudo na minha vida: amor, paixão, loucura. Amo o bairro do Laguinho, o berço da cultura do Amapá”, declara, emocionado.

Com uma energia contagiante, Joelson finaliza: “Sou feliz porque sou Laguinho. Vivo alegre, vivo feliz. Só quero ser feliz, andar tranquilamente no bairro onde nasci, na minha nação, na minha Boêmios. Salve São Benedito, nosso padroeiro, santo preto, santo da fé. Eu quero, eu posso, eu consigo e sou vencedor, porque carrego no rosto uma linda história de amor. Tá todo mundo louco, lá vem Boêmios, o campeão do carnaval 2025”.