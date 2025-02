Hebreus7

Na carta de Paulo escreveu aos hebreus, ele fala sobre os sacerdotes do templo e relembra os sacrifícios de animais que eram feitos para perdão dos pecados, isso antes da morte de Jesus na Cruz. Este foi o sacrifício perfeito. Veja a análise do capítulo 7 e tenha uma ótima quarta-feira (26) com o nosso Deus!