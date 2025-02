Hebreus 8

Compartilhamentos

O templo que nunca fecha

Os cultos são uma parte importante na comunhão com Deus, mas não devemos condicionar nossa relação com Ele com a quantidade de vezes que vamos à igreja. A conexão com Deus não precisa de templos construídos por homens. Em Hebreus 8, o apóstolo Paulo deixa claro que existe uma igreja no céu, onde o sumo-sacerdote é Jesus, e que nunca fecha! Leia e tenha uma ótima quinta-feira (27).