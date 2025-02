Oiapoque: Randolfe e Lucas anunciam R$ 12 milhões para iluminação pública

Investimentos incluem substituição de 2,5 mil pontos de iluminação

Da REDAÇÃO

Oiapoque, município localizado a 590 km de Macapá, está prestes a passar por uma grande transformação na infraestrutura urbana. Neste sábado (22), os senadores Randolfe Rodrigues (PT) e Lucas Barreto (PSD) anunciaram a destinação de R$ 12 milhões em emendas para a modernização da iluminação pública da cidade. As obras serão executadas pela prefeitura e visam trazer mais segurança e qualidade de vida para os moradores.

“Nosso compromisso é melhorar a vida de quem vive em Oiapoque, garantindo mais segurança e infraestrutura de qualidade”, destacou Randolfe Rodrigues.

Lucas Barreto reforçou a importância do investimento:

“Oiapoque tem crescido e esse projeto será fundamental para impulsionar ainda mais o desenvolvimento do município”.

O projeto inclui a implantação de novas luminárias em diversas vias da cidade, bem como a substituição de mais de 2,5 mil pontos de iluminação antigos. Luminárias convencionais, como as de vapor metálico, sódio, mercúrio, fluorescentes, incandescentes e halógenas, serão removidas e substituídas por sistemas mais modernos e eficientes.

Além da renovação do sistema de iluminação existente, o projeto também prevê a expansão da rede, com a instalação de novos postes de concreto e transformadores de 30kVA com sistema de aterramento completo.