Operação para capturar foragidos termina com um morto e apreensão de R$ 40 mil

Ação policial ocorreu no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi preso e outro que era investigado por homicídio morreu baleado em uma operação que mirava capturar foragidos da Justiça. A ação, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), integrada com a Companhia de Choque do Bope, ocorreu nesta quarta-feira (12), no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

Na chegada a uma área de pontes da Rua Djalma Nascimento, o capitão João Oliveira informou que os policiais foram atacados a tiros e tiveram que revidar, resultando na morte do foragido da Justiça Tiago dos Reis Oliveira, de 22 anos. Ele tinha uma extensa ficha criminal e era alvo da Delegacia Homicídios por uma execução ocorrida em setembro do ano passado, no Bairro Jardim Marco Zero.

Já Elenildo Ferreira Otonio, de 27 anos, não reagiu e foi conduzido para a delegacia. Contra ele há um mandado de prisão preventiva por homicídio.

Em outra casa, os policiais encontraram uma quantia expressiva de dinheiro oriundo do crime organizado, cerca de R$ 40 mil, mas o terceiro alvo conseguiu fugir.

A operação contou com o apoio e do 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá.