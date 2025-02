Operário que quebrou nove costelas na zona norte se recupera no HE

O paciente de 47 anos teve um trauma quando vigas de metal caíram sobre ele dentro da empresa, que funciona no Infraero

O trabalhador de uma empresa especializada em metalurgia que sofreu um grave acidente no último sábado (22) está se recuperando bem no Hospital de Emergência de Macapá. O acidente ocorreu no bairro Infraero, na zona norte da capital.

O operário, de 47 anos, sofreu um trauma no tórax quando vigas de metal caíram sobre ele. Com a pressão, ele teve um dos pulmões perfurado. Levado ao HE, ele passou por cirurgia ainda no sábado, que foi considerada bem sucedida pela equipe médica.

Segundo o diretor da unidade, Emanoel Martins, o paciente está consciente e responde positivamente ao tratamento pós-cirúrgico.

A empresa TCI, que lidera o consórcio responsável pela construção do novo HE, emitiu uma nota esclarecendo que o trabalhador pertence a uma fornecedora de materiais para montagem da estrutura do hospital.

A empresa também ressaltou que o acidente ocorreu dentro das instalações da fornecedora, fora do canteiro de obras.