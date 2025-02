Pai de família cadeirante e com câncer de fígado busca ajuda para custear tratamento a laser

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Elton Monteiro de Souza, de 50 anos, pai de duas filhas, começou a enfrentar uma batalha após receber o diagnóstico de câncer de fígado. Em busca de esperança e tratamento, ele precisa de ajuda para custear as despesas médicas que se acumulam.

Há três meses, o cadeirante, que teve paralisia infantil, procurou atendimento médico após um mal-estar intenso, que ele suspeitava ser causado por vermes. No entanto, os exames revelaram um tumor no fígado, do tamanho de uma maçã. A notícia foi um choque para Elton, que nunca havia realizado um check-up completo.

“Os médicos me disseram que a cirurgia convencional, de barriga aberta, seria muito arriscada devido à minha fragilidade. Eles me indicaram um tratamento guiado a laser, que é mais eficaz, mas também mais caro”, relata.

Assistente administrativo, ele possui uma renda baixa, o que dificulta o custeio do tratamento. Os exames, a biópsia e o tratamento guiado a laser somam um valor que ele não tem condições de arcar.

“Já fiz alguns exames, e ainda faltam outros dois, que consigo marcar pelo SUS. Mas a biópsia só é feita em um laboratório particular, no Hospital São Camilo. Eles me entregaram um orçamento, mas preciso de ajuda para conseguir pagar”, explica.

O cadeirante conta com a solidariedade de amigos e familiares para arcar com algumas despesas, mas a biópsia é um obstáculo que ele não consegue superar sozinho.

“Uma irmã minha pagou uma consulta, um cunhado me ajudou com outra coisa, mas agora preciso dessa ajuda para fazer a biópsia e começar o tratamento. Estou na expectativa da ajuda de vocês, de outras pessoas”, apela Elton.

Como ajudar

Qualquer ajuda é bem-vinda. Doações em dinheiro podem ser feitas através de transferência bancária para a seguinte conta:

Banco do Brasil

Agência: 3851-2

CC: 16836-0

Nome: Elton Monteiro de Souza

Há também a opção da chave pix 316.099.102-49.

Para mais informações e para oferecer ajuda, o contato de Elton Monteiro é (96) 99178-4849.