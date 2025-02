Paratleta denuncia falta de acessibilidade em sua comunidade

Falta de urbanização é na passagem Santa Fé, Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O paratleta amapaense Isaac Vilhena, de 27 anos, destaque na modalidade paralímpica Bocha, usou suas redes sociais para denunciar a falta de acessibilidade na comunidade onde reside, na passagem Santa Fé, no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Em sua publicação, o atleta, que nasceu com uma anomalia congênita nos braços e pernas, compartilhou uma foto sua em uma área de difícil acesso, destacando que a situação se repete há 20 anos, especialmente durante o período chuvoso.

“Resido em uma pequena área de ponte, onde enfrento problemas recorrentes nesta época do ano. Embora eu seja uma pessoa com deficiência, acredito que a dificuldade enfrentada não está centrada em minha condição, mas sim na falta de urbanização adequada”, desabafou Vilhena.

Além da falta de acessibilidade, o paratleta também apontou a ausência de iluminação na passarela como um problema que gera insegurança para os moradores.

Diante da situação, Isaac Vilhena fez um apelo às autoridades: “Peço, em meu nome e no dos moradores, que as autoridades competentes tomem providências imediatas para resolver nossa situação. É urgente que a ponte seja reformada com estrutura de concreto, o que facilitará a locomoção de todos, garantindo mais segurança e acessibilidade”.

O caso do paratleta amapaense reforça a necessidade de medidas efetivas para assegurar o direito de ir e vir de todos os cidadãos. Isaac afirmou que seguirá lutando por seus direitos.