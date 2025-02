Perto dos 95 anos, Sarney transfere registro de advogado para o Amapá

Conselho extraordinário da OAB amapaense se reuniu e aprovou transferência

Por SELES NAFES

Em uma reunião extraordinária realizada ontem (25), o conselho da OAB Seccional do Amapá aprovou o pedido de transferência do registro de advogado do ex-senador José Sarney (MDB). Apesar da decisão, o ex-parlamentar, que possui registro na OAB do Maranhão, não pretende atuar no Amapá.

Filho de um desembargador, Sarney formou-se em Direito pela Universidade Federal do Maranhão em 1953. No ano seguinte, disputou sua primeira eleição para deputado federal, mas não foi eleito. No entanto, o pleito marcou definitivamente sua entrada na vida pública.

Durante quase 16 anos, entre 1990 e 2015, ele exerceu dois mandatos de senador pelo Amapá, apesar de não residir no estado. Seu domicílio eleitoral foi transferido para Macapá após conselho do então governador do Território Federal do Amapá (TFA), Jorge Nova da Costa.

Em 2014, com a saúde fragilizada, Sarney desistiu de concorrer à reeleição e cedeu a candidatura para o então presidente do MDB, Gilvam Borges, que acabou derrotado pelo deputado federal Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado.

Atualmente, mantém influência no governo Lula e com prefeitos que estão no MDB, como Antônio Fulan, de Macapá.

Mal estar

Sarney tinha previsão de chegar em Macapá na manhã desta quarta-feira (26) para receber homenagens e receber o novo registro na OAB do Amapá. No entanto, a viagem foi cancelada devido ao estado de saúde de sua esposa, Dona Marly.

“Ele ia chegar às 10h para a posse do novo bispo e ir à OAB. Ele fará 95 anos em abril e não vai advogar. É um gesto mais simbólico pelo período que ele ficou como senador pelo Amapá. Vim para organizar a logística para a vinda dele, mas ele cancelou a viagem em função da esposa, que apresentou alguns picos de pressão alta. Provavelmente, em junho ele virá, tão logo se estabilize a saúde da esposa”, explicou o assessor Elpídio Amanajás.