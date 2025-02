PF apreende fuzis na fronteira com a Guiana

Armas que foram apreendidas no rio Oiapoque saíram do Suriname

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal no Amapá prendeu um homem em flagrante por tráfico internacional de armas no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, no início da noite desta terça-feira (4). A ação ocorreu durante uma patrulha de fiscalização fluvial no Rio Oiapoque, conduzida por equipes do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom).

O suspeito transportava dois fuzis provenientes do Suriname em uma embarcação, quando foi interceptado pelos agentes. Diante da evidência do crime, ele foi levado à Delegacia da Polícia Federal em Oiapoque para os procedimentos legais.

Após a formalização da prisão, o indivíduo foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde aguardará a audiência de custódia. Caso seja condenado, poderá cumprir até 16 anos de reclusão, além do pagamento de multa.

A operação reforça o empenho das forças de segurança no combate ao tráfico de armas na região de fronteira.