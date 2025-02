Piedade e Poca abrem podcast com os artistas que fazem o Carnaval do Amapá

Podcast "Carnaval no Meio Mundo Nota 10" entrevistou 10 artistas, entre músicos, ritmistas, maquiadoras, coreógrafos e até os arqui-rivais do Sambódromo

A partir de hoje, o Portal SN começa a exibir um podcast dividido em 5 episódios sobre os profissionais que levam a arte para o Carnaval do Sambódromo e também para os blocos de rua. Numa parceria com a Iaça Produções, o jornalista Seles Nafes conversou com coreógrafos, maquiadores, ritmistas, artistas plásticos, rainha de bateria e até com os diretores das duas escolas de samba que mais possuem títulos na “Era Sambódromo”. O primeiro episódio, que vai ao ar hoje às 20h, traz a majestade Piedade Videira, que aos 52 anos mantém o título de rainha de bateria do Piratas da Batucada. Na mesma conversa dividimos a bancada com o rapper “Poca”, diretor de bateria da Piratas Estilizados, que introduziu o hip hop no samba enredo da agremiação nos últimos anos.