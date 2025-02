Pirarucu é destaque na 7ª Feira do Peixe Popular em Tartarugalzinho

A feira tem como objetivo incentivar a cadeia produtiva

A 7ª edição da Feira do Peixe Popular, realizada ontem (11) pela Prefeitura de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá, consolidou-se mais uma vez como um evento essencial para o fortalecimento da piscicultura local e a movimentação da economia municipal. A feira tem como objetivo incentivar a cadeia produtiva, garantir preços acessíveis à população e estimular o consumo de pescado de qualidade.

Nesta edição, a feira registrou um marco inédito: pela primeira vez, o pirarucu foi comercializado junto às tradicionais espécies tambaqui e tambatinga. No total, cerca de 3 toneladas de peixe foram vendidas, beneficiando tanto produtores quanto consumidores, que tiveram acesso a produtos frescos por valores reduzidos.

O evento reafirma o compromisso da administração municipal com a produção sustentável e o desenvolvimento da piscicultura no município. A iniciativa fortalece a renda dos produtores locais e amplia o acesso da população a uma alimentação mais saudável e nutritiva.

Além de aquecer a economia local, a feira promove um ambiente de valorização do trabalho dos piscicultores, incentivando práticas sustentáveis e ampliando as oportunidades para o setor.

Com a crescente aceitação e impacto positivo na economia, a Feira do Peixe Popular se consolida como um dos principais eventos do calendário municipal, contribuindo para o crescimento da atividade pesqueira e garantindo o abastecimento da população com produtos de qualidade.