PL nega pressão para Kaká deixar partido e contradiz ofício interno

Em nota pública sobre o episódio, a legenda garantiu que o desligamento foi voluntário e amigável, ao contrário de ofício interno enviado ao parlamentar

Por SELES NAFES

O Partido Liberal (PL) se manifestou oficialmente para negar que o deputado estadual Kaká Barbosa tenha deixado a legenda sob pressão interna do partido. Em uma nota divulgada no início da semana, a legenda afirmou que a desfiliação do parlamentar foi voluntária e prontamente atendida, com anuência do presidente nacional, Valdemar Costa Neto.

A nota contradiz um ofício assinado pelo próprio Valdemar em novembro de 2024, no qual o presidente do PL argumentava que a permanência de Kaká na legenda era “insustentável” devido a “divergências político-doutrinárias”. O documento também mencionava que a presença do parlamentar no quadro de filiados poderia causar “constrangimentos”.

Apesar do posicionamento oficial do PL, o Portal SelesNafes.Com apurou que a verdadeira motivação para a saída de Kaká Barbosa estaria ligada ao fim conturbado do casamento com a deputada federal Sonize Barbosa, também filiada ao PL.

O casal, que se divorciou recentemente, enfrentou conflitos que culminaram em uma medida protetiva judicial concedida a Sonize contra o ex-marido. Segundo fontes internas, o episódio gerou desconforto na legenda, que temia uma repercussão negativa.

No ofício enviado ao deputado em 28 de novembro de 2024, Valdemar Costa Neto registrava que a direção do PL optava por não acionar o Tribunal Superior Eleitoral para reaver o mandato de Kaká Barbosa.

A nota pública divulgada pelo PL, porém, apresenta uma versão diferente, destacando que a saída foi exclusivamente uma iniciativa do deputado.

“Reiteramos que todos os nossos filiados são tratados com respeito e consideração, e que não houve qualquer interferência externa nesse processo”, declarou a legenda, reforçando que a decisão partiu de Kaká e foi respeitada em sua integralidade.