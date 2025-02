PM apreende 10 kg de cocaína com ‘selo de grife’

O flagrante ocorreu na zona sul de Macapá, após uma denúncia feita por um transeunte aos policiais.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Militar do Amapá apreendeu 10 kg de cocaína, avaliados em meio milhão de reais, e prendeu dois homens por tráfico de drogas durante uma ação integrada entre militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) e a equipe de Motopatrulhamento Rony, do 6º Batalhão. O flagrante ocorreu na noite deste sábado (8), na zona sul de Macapá, após uma denúncia feita por um transeunte aos policiais.

As informações indicavam que um indivíduo estaria comercializando drogas dentro de uma casa no Bairro Zerão, junto com outros homens, e que ele teria fugido do Bairro Cidade Nova, na zona leste, devido a uma operação da PM na noite anterior.

“Após a chegada do reforço, seguimos até o endereço indicado e, ao nos aproximarmos da residência, avistamos um indivíduo saindo do imóvel carregando uma mochila”, detalhou o oficial responsável pela ocorrência.

Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou voltar para dentro da casa, mas foi detido. Ele foi identificado como Anderlon Perna do Amaral e, segundo a polícia, carregava dois pacotes de cocaína dentro da mochila.

“Realizamos buscas no interior do imóvel e localizamos uma balança de precisão e outros cinco tabletes da mesma substância ilícita. No local, também encontramos Miracy Railan, próximo ao material apreendido”, concluiu o oficial.

As buscas continuaram e, dentro de um veículo Pajero que estava na garagem da casa, os policiais encontraram mais três pacotes da droga, totalizando dez tabletes, todos identificados com a marca EA7 Empório Armani – grife de luxo e perfumaria italiana, voltada para um público jovem.

Segundo a polícia, os suspeitos confessaram que a droga seria fracionada e distribuída a outros criminosos em Macapá e que o carregamento ilícito teria chegado recentemente do Pará pelo porto de Santana.

Os suspeitos e o material apreendido seguem sob custódia da Polícia Civil no Ciosp do Pacoval.