PM do Amapá ganha Companhia de Moto Patrulhamento com veículos e armas

Por RODRIGO DIAS

O governador do Amapá, Clécio Luís, inaugurou, nesta quinta-feira (27), a Companhia Independente de Moto Patrulhamento do 2° Batalhão da Polícia Militar (PM). A nova base está localizada no Residencial Macapaba, na zona norte de Macapá.

Para equipar a Companhia e garantir a eficiência do serviço, foram entregues 35 motocicletas, que proporcionarão maior agilidade e mobilidade no atendimento de ocorrências. Os veículos permitirão que os policiais se desloquem rapidamente, mesmo em áreas congestionadas ou de difícil acesso.

Além das motos, a Companhia recebeu 181 fuzis T4 Taurus, adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública (FUNSEP). O armamento tem como objetivo fortalecer o poder de resposta da PM e garantir a segurança dos policiais durante as operações. O governador Clécio Luís destacou a importância da iniciativa.

“Na primeira compra, são 48 motos, e 35 começam a rodar hoje, fazendo toda a diferença no patrulhamento da cidade. Enfrentar a violência, a criminalidade e as facções é um compromisso de campanha da nossa gestão”, afirmou.

Raimunda Coutinho, de 57 anos, é artesã e moradora do Macapaba há 11 anos. Mãe solteira de 3 filhos, ela destacou o acesso mais fácil e rápido das motocicletas.

“Com esse patrulhamento, com 35 motos, vai ser importante para nós. E é mais prático as motos entrarem nas ruas, nos corredores, porque tudo isso é um trabalho. Todos os nossos territórios nacionais, estaduais, municipais, a gente não vive sem segurança, sem educação, sem a saúde”, comentou a moradora.

A implantação da Companhia de Moto Patrulhamento tem como principal objetivo aumentar a sensação de segurança entre os moradores e contribuir para a redução da criminalidade na região.