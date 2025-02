Polícia de SC prende 3 suspeitos de matar empresário do AP

Das três prisões, uma foi feita no Paraná e outras duas ontem em Santa Catarina, onde o empresário do Amapá vivia havia três anos

Por SELES NAFES

A Polícia Civil de Santa Catarina fez a terceira prisão no inquérito que investiga o homicídio do empresário do Amapá Walter Pacheco, de 61 anos, ocorrido no último dia 13 de janeiro no bairro dos Ingleses, no norte da ilha. A vítima foi amarrada e espancada até a morte.

A notícia da prisão foi confirmada ontem (11) pelo Cidade Alerta, programa da afiliada da Record em Santa Catarina.

De acordo com apuração da emissora, duas prisões foram feitas nesta terça nos bairros Rio Vermelho e Ingleses, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão. A primeira prisão ocorreu no dia 3 de fevereiro, em Londrina (PR).

Walter Pacheco, que morava havia cerca de três anos em Canasvieiras, em Santa Catarina, foi morto a pedradas. O corpo foi abandonado no bairro dos Ingleses, numa rua de pouco movimento, e encontrado pela esposa dele.

A emissora exibiu imagens de câmeras de segurança mostrando os últimos momentos do empresário ainda vivo. Ele deixa uma padaria no início da manhã após pagar a conta e cumprimentar os funcionários do caixa. Logo em seguida, ele seria assassinado.

A motivação ainda é investigada.

Natural de Belo Horizonte (MG), o empresário viveu por décadas em Macapá, no Amapá, sempre no ramo comercial, mas era bem relacionado politicamente.