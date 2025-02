Polícia identifica homem que deu 5 tiros em rival dentro de UBS

Vítima estava capinando e limpando ao redor do prédio da unidade de saúde na zona sul de Macapá quando foi surpreendida.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) identificou um dos autores da tentativa de homicídio ocorrida na Unidade Básica de Saúde (UBS) das Pedrinhas, zona sul de Macapá.

O caso, ocorrido no dia 16 de janeiro de 2024 teve como vítima um homem de 23 anos, que prestava serviço comunitário na unidade de saúde após ser condenado por tráfico de drogas.

O inquérito identificou e indiciou um suspeito de 26 anos, apontado como cúmplice no ataque. Ele teria dirigido o automóvel que usado na ação criminosa.

De acordo com a investigação, dois homens armados chegaram à UBS Pedrinhas em um veículo prata. Eles desceram do carro e abriram fogo contra a vítima. Após o ataque, os criminosos fugiram rapidamente do local – no carro que levaria até o 1º suspeito.

A vítima, que estava cumprindo pena alternativa de prestação de serviços comunitários, fingiu estar morta, mesmo sendo atingida por 5 disparos. Assim que os atiradores saíram, ela levantou e saiu saltitando em busca de socorro. O rapaz baleado foi levado ao Hospital de Emergência. Ele sobreviveu aos ferimentos.

Segundo o delegado Leonardo Leite, titular da DHPP, após meses de apuração, a investigação descobriu que o carro ainda estava no nome de um homem que havia sido preso um mês depois, em fevereiro de 2024, por porte ilegal de arma de fogo. Com base em provas e diligências, as autoridades confirmaram que ele era o motorista do veículo naquele dia.

Durante interrogatório no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), o suspeito tentou se desvencilhar das acusações. Ele afirmou que no dia anterior ao crime estava com seu tio na Ilha dos Porcos, interior ribeirinho do Pará. No entanto, ao cruzar as informações, a polícia descobriu que o tio do suspeito faleceu em 2016, desmascarando o falso álibi.

Com base nas provas reunidas, o suspeito, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi indiciado por tentativa de homicídio. A investigação agora segue para identificar o autor dos disparos. O crime é atribuído à guerra entre facções rivais.